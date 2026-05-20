Conad Consorzio Nazionale, soci approvano bilancio 2025. Quota MDD al 33,8%

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci del Sistema Conad, composta dai delegati delle cinque grandi Cooperative territoriali - Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico e PAC 2000A - ha approvato il bilancio 2025 di Conad Consorzio Nazionale Soc. Coop.



"Oggi abbiamo approvato il bilancio di un esercizio che ha visto tutti gli indici economico-finanziari in crescita. Un risultato raggiunto anche grazie alla coesione dei soci e dei dirigenti delle cooperative che partecipano ai lavori del nostro Consiglio di Amministrazione e dei diversi Direttivi interni - ha dichiarato Mauro Lusetti, Presidente di Conad - Chiudiamo con soddisfazione un anno in cui Conad Consorzio Nazionale ha svolto un ruolo importante anche nelle relazioni con le istituzioni, i corpi intermedi e le parti sociali".



La MDD (Marca del Distributore) Conad si conferma asset strategico dell'insegna, con 6,5 miliardi di euro di fatturato e una crescita del +5,7% a valore. La quota MDD nel canale supermercati raggiunge il 33,8%, con un andamento superiore alla media nazionale e un valore prossimo ai livelli europei.



Il 2025 ha confermato la validità della strategia di specializzazione e omnicanalità di Conad, che si esprime attraverso una rete diversificata di format. In questo quadro, PetStore Conad ha chiuso l'anno raggiungendo quota 200 punti vendita in 17 regioni, mentre l'ecosistema digitale HeyConad ha ulteriormente rafforzato la relazione omnicanale con i clienti.

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