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Londra 9:29
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,6179. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,6201, mentre il primo supporto è stimato a 0,6157.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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