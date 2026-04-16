Milano 16:20
48.012 -0,30%
Nasdaq 16:20
26.162 -0,16%
Dow Jones 16:20
48.370 -0,19%
Londra 16:20
10.595 +0,33%
Francoforte 16:20
24.130 +0,26%

Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,2%)

Il Nasdaq-100 apre a 26.256,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,2%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,2%, a quota 26.256,88 in apertura.
Condividi
```