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Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,2%)
Il Nasdaq-100 apre a 26.256,88 punti
In breve
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Finanza
16 aprile 2026 - 15.33
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,2%, a quota 26.256,88 in apertura.
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