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Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,25%
Il FTSE MIB avvia la seduta a 48.274,5 punti
In breve
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Finanza
16 aprile 2026 - 09.02
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,25%, dopo aver aperto a 48.274,5 punti.
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