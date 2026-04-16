Milano 9:33
48.403 +0,51%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
48.464 -0,15%
Londra 9:33
10.583 +0,22%
24.102 +0,15%

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,25%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 48.274,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,25%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,25%, dopo aver aperto a 48.274,5 punti.
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