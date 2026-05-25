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Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,82%)

Il FTSE MIB inizia a scambiare a 49.916,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,82%)
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un progresso dello 0,82%, dopo aver aperto a 49.916,9.
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