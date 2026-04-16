Milano 15-apr
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Nasdaq 15-apr
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Dow Jones 15-apr
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Londra 15-apr
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Francoforte 15-apr
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +2,43%

Nikkey a 59.549,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +2,43%
Indice Nikkey +2,43% a quota 59.549,59 all'apertura pomeridiana.
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