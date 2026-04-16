Crisi nel Golfo, videocall Rixi-Al Thani: cooperazione Italia-Qatar su shipping, logistica e voli

(Teleborsa) - Il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha tenuto una videocall con il ministro dei Trasporti del Qatar Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani, dedicata agli effetti della crisi nel Golfo sui sistemi di trasporto.



Al centro del confronto, la tenuta delle catene logistiche globali, con particolare attenzione allo shipping e alla continuità dei collegamenti aerei. Condivisa la priorità di garantire la sicurezza dei lavoratori marittimi e la libertà di navigazione negli stretti, anche attraverso il ruolo dell’International Maritime Organization.



Rixi ha ribadito l’impegno dell’Italia a sostenere la resilienza dei flussi commerciali e delle infrastrutture strategiche, valorizzando le competenze del sistema italiano nei settori portuale e dell’aviazione civile.



Il ministro Al Thani ha confermato l’interesse a rafforzare la cooperazione bilaterale. Le parti hanno concordato di mantenere un coordinamento costante sui principali dossier di interesse comune.

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