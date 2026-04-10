Mobilità e logistica: l’Intelligenza Artificiale guida la trasformazione tra innovazione e sfide globali

Oltre 900 i partecipanti all’evento, con 14 selezionate start-up, esperti del settore, imprese, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni

(Teleborsa) - Cresce l’apporto del digitale e dell’Intelligenza Artificiale nella mobilità di merci e persone. Un apporto che si rivela particolarmente strategico nel contesto attuale, e lo sarà sempre di più per fronteggiare le ricorrenti crisi geopolitiche e le conseguenti impennate dei costi, la scelta di rotte turistiche e degli approvvigionamenti di merci e materie prime. È quanto emerge, fin dalle prime battute del viceministro Edoardo Rixi che ne ha aperto i lavori, da Be Digital, l’evento in svolgimento sulla nave da crociera Costa Toscana, ormeggiata nel porto di Genova, che ha chiamato a raccolta operatori ed esperti nei settori della logistica, della mobilità turistica e dell’evoluzione digitale.



Di fatto, già oggi un viaggiatore su tre usa strumenti di AI generativa per definire l’itinerario e cercare esperienze, mentre oltre il 30% delle aziende italiane ha avviato progetti di Intelligenza artificiale a beneficio della logistica delle merci. Nei prossimi tre anni si giocherà la grande sfida dei trasporti che dovranno puntare sempre più su integrazione tra mobilità e servizi, proprio per ridisegnare rotte, itinerari e strategie in base agli eventi di geopolitica, indicando scelte più decise anche a favore della sostenibilità ambientale e sociale dei processi.



La terza edizione di Be Digital, il format promosso da Fancy Factory ed Economia Pulita a bordo della Costa Toscana, l’ammiraglia del Gruppo Costa Crociere sta favorendo il confronto diretto tra aziende, istituzioni e professionisti, con la presenza di oltre 900 persone.



In Italia oltre il 30% delle aziende che acquista servizi di logistica ha già adottato sistemi AI per svolgere attività trasversali o ridisegnare processi aziendali. Secondo l’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano, i prossimi tre anni saranno decisivi nella trasformazione digitale della distribuzione delle merci con il 44% delle aziende che gestirà la logistica contando sull’Intelligenza artificiale, anche con l’ausilio di agenti AI semi-autonomi.



Un processo che (per il momento) non va di pari passo con la sostenibilità: il 78% delle aziende ha messo in stand by soluzioni green ad alto investimento. "Le incertezze normative non hanno aiutato – ha dichiarato Alessandro Servadei, Presidente di Economia Pulita – ma è chiaro che per le PMI la digitalizzazione e l’Intelligenza Artificiale dovranno diventare strategia di business che permetta anche di creare una struttura in grado di raccogliere i dati utili al bilancio di sostenibilità e alla misurazione dei dati ESG. Credo seriamente che sia utile aggiungere all’acronimo ESG la lettera D - Enviromental-Social-Governance-Digitalization (ESGD). Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma, necessario per affrontare le sfide future".



In crescita e sempre più digitale anche il mercato dei trasporti legati al turismo: nel 2025 valeva 27,5 miliardi (+5%), con oltre il 70% degli acquisti avvenuto attraverso canali di eCommerce. Restano aperti gli interrogativi sul futuro prossimo, strettamente legato all’evoluzione della crisi mediorientale in corso. In ogni caso i dati dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, l’AI è diventata parte dell’esperienza turistica con un terzo dei viaggiatori che la consulta per definire le scelte, ma anche qui servono strumenti di valutazione chiari e processi strutturati per massimizzare l’apporto della tecnologia nel settore.



"Il futuro del travel si giocherà sulla tecnologia e sulla capacità di innovare – ha dichiarato Matteo Camia, Ceo di Fancy Factory – per questo c’è bisogno di connessioni tra imprese, start up e istituzioni. Be Digital vuole essere uno strumento al servizio di questo ecosistema di specializzazione e interconnessione". Be Digital, inoltre, in collaborazione con Genova Startup, ha coinvolto anche 14 start up selezionate che hanno avuto la possibilità di presentare i propri progetti davanti a imprese, istituzioni e potenziali investitori. Un palcoscenico d’eccezione per iniziative che vanno dalla robotica all’ingegneria in collaborazione con università e centri di ricerca liguri e nazionali.



All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, la Sindaca di Genova, Silvia Salis, il Presidente Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli, il Direttore dell’Osservatorio Digital & Smart Infrastructure del Politecnico di Milano, Damiano Frosi. il Segretario generale Autorità Portuale Mar Ligure Orientale Federica Montaresi e l’Assessore all’Ambiente, Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo.



Condividi

```