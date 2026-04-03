Meloni, blitz nel Golfo: "missione per sicurezza energetica"

(Teleborsa) - Blitz della presidente del Consiglio nel Golfo Persico: la premier Giorgia Meloni, atterrata a Gedda, vedrà in due giorni i principali leader dell'area e visiterà oltre all'Arabia Saudita anche Emirati Arabi e Qatar.



Si tratta della prima visita di un leader occidentale nell'area, cruciale per il petrolio, dall'inizio del conflitto in Iran. La missione a sorpresa della premier punta, tra l'altro, al rafforzamento della sicurezza energetica nazionale.



Da Palazzo Chigi si sottolinea che è la prima visita nella regione da parte di un leader di Ue, G20 e Nato dall'inizio del conflitto. La missione mira a rafforzare, spiegano le stesse fonti, la sicurezza energetica nazionale: il Golfo rappresenta infatti una fonte cruciale di petrolio e gas per l'Italia e ha un ruolo determinante nell'andamento dei prezzi energetici globali.



L'obiettivo della missione, spiegano fonti di Palazzo Chigi, è quello di "rafforzare le relazioni" con queste nazioni del Golfo e "ribadire il sostegno dell'Italia di fronte agli attacchi iraniani, consolidando al contempo un partenariato strategico sempre più solido".

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