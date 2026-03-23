Urso ad Ankara: rafforzare i legami industriali tra Italia e Turchia

(Teleborsa) - "Ho incontrato ad Ankara il ministro dell'Industria e della Tecnologia della Repubblica di Turchia, Mehmet Fatih Kacir. A lui ho innanzitutto espresso, anche a nome del Governo italiano, il profondo cordoglio per il tragico incidente aereo avvenuto in Qatar, costato la vita anche a personale militare turco. Abbiamo avuto un confronto proficuo sulle recenti evoluzioni della crisi in Iran e sulle sue implicazioni economiche ed energetiche". Lo scrive su X il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso.



"Abbiamo inoltre approfondito le sempre più solide relazioni industriali tra Italia e Turchia, che possono contare su collaborazioni concrete e strategiche, come quella tra Piaggio Aerospace e Baykar, che ha dato vita alla più ampia piattaforma europea per la fabbricazione di droni. L'interscambio commerciale tra Italia e Turchia e gli investimenti reciproci tra i due Paesi - prosegue - saranno al centro, domani, della riunione della Task force ministeriale bilaterale per la cooperazione industriale, prima attuazione degli indirizzi condivisi dai nostri leader, Giorgia Meloni e Recep Tayyip Erdogan, nel corso del vertice di Roma dello scorso aprile".







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