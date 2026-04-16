Francoforte: andamento rialzista per Hellofresh
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hellofresh, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hellofresh evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hellofresh rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Hellofresh ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,226 Euro. Supporto a 4,094. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4,358.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```