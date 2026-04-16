Francoforte: andamento sostenuto per Ionos

(Teleborsa) - Avanza Ionos , che guadagna bene, con una variazione del 2,96%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ionos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ionos rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Ionos mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26,03 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 25,19. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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