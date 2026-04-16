Francoforte: brillante l'andamento di Delivery Hero

(Teleborsa) - Balza in avanti Delivery Hero , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,48%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,77%, rispetto a +2,34% del MDAX ).





La tendenza di breve di Delivery Hero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,94. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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