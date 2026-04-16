Internazionalizzazione imprese italiane, Gruppo BPER rinnova collaborazione con ICE

(Teleborsa) - Il Gruppo BPER e ICE Agenzia, l'organismo per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno siglato un ulteriore protocollo d'intesa biennale che rinnova e rafforza il percorso condiviso a sostegno delle imprese italiane che guardano con ambizione ai mercati esteri. L'intesa – fa sapere BPER in una nota – nasce dalla volontà di mettere a sistema competenze, strumenti e visione per offrire alle PMI clienti del Gruppo BPER un accompagnamento concreto e qualificato nei processi di internazionalizzazione. La collaborazione si tradurrà in attività formative, informative e consulenziali, pensate per sviluppare nelle aziende competenze tecnico-manageriali e digitali, oggi indispensabili per operare al meglio nei mercati internazionali.



Tra le iniziative previste, la creazione di un pacchetto di servizi ICE dedicati, pensato esclusivamente per le imprese clienti del Gruppo e veicolato anche attraverso la piattaforma digitale Bperestero.it, il portale di BPER dedicato all'internazionalizzazione. A questo si affiancheranno webinar tematici, dedicati ai diversi mercati e ai principali settori produttivi, e momenti di formazione in presenza e online, anche in modalità asincrona, per offrire contenuti accessibili e di valore e orientarsi tra opportunità, trend e strategie di ingresso nei Paesi target.



"Internazionalizzarsi significa aprirsi al cambiamento, cogliere nuove opportunità, ma anche affrontare nuove sfide – ha commentato Stefano Bellucci, Head of Global Transaction Banking di BPER –. Le imprese italiane si distinguono nel mondo per la qualità dei loro prodotti e la capacità di innovare, ma spesso incontrano ostacoli nell'approccio ai mercati esteri. Attraverso la rinnovata collaborazione con ICE, forniamo alle PMI strumenti concreti e percorsi accessibili per superare queste barriere, continuando ad ascoltare i loro bisogni e accompagnandole in questo percorso".

















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