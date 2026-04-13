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Brembo, BPER finanzia la crescita con 150 milioni

Banche, Finanza
Brembo, BPER finanzia la crescita con 150 milioni
(Teleborsa) - Il Gruppo BPER, tramite Banca Popolare di Sondrio, ha perfezionato una linea di credito a medio termine da 150 milioni di euro a favore di Brembo, azienda leader globale nella progettazione e produzione di soluzioni innovative per i principali produttori di automobili, moto, veicoli commerciali e da competizione.

L'operazione, spiega una nota, finalizzata a sostenere i piani di crescita e investimento di Brembo, conferma il ruolo del Gruppo BPER come partner finanziario per supportare i progetti di importanti realtà italiane impegnate nell'innovazione.

Elvio Sonnino, Amministratore Delegato di Banca Popolare di Sondrio, dichiara: "Siamo orgogliosi di poter sostenere una realtà come Brembo, che da anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama industriale italiano e internazionale. Questa operazione conferma la nostra volontà di accompagnare aziende solide ed eccellenti, mettendo a disposizione strumenti finanziari pensati per favorire investimenti strategici e crescita sostenibile".
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