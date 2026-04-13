Brembo, BPER finanzia la crescita con 150 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo BPER , tramite Banca Popolare di Sondrio , ha perfezionato una linea di credito a medio termine da 150 milioni di euro a favore di Brembo , azienda leader globale nella progettazione e produzione di soluzioni innovative per i principali produttori di automobili, moto, veicoli commerciali e da competizione.



L'operazione, spiega una nota, finalizzata a sostenere i piani di crescita e investimento di Brembo, conferma il ruolo del Gruppo BPER come partner finanziario per supportare i progetti di importanti realtà italiane impegnate nell'innovazione.



Elvio Sonnino, Amministratore Delegato di Banca Popolare di Sondrio, dichiara: "Siamo orgogliosi di poter sostenere una realtà come Brembo, che da anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama industriale italiano e internazionale. Questa operazione conferma la nostra volontà di accompagnare aziende solide ed eccellenti, mettendo a disposizione strumenti finanziari pensati per favorire investimenti strategici e crescita sostenibile".

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