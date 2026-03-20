Finanziamento Sustainability-linked da 40 milioni di euro al Gruppo Goglio

Nel pool bancario Banco BPM, BPER, Intesa Sanpaolo e UniCredit. SACE garantisce linea di credito da 10 milioni. Obiettivo sostenere investimenti e sviluppo industriale

(Teleborsa) - È stata perfezionata un'operazione di finanziamento con caratteristiche ESG a favore del Gruppo Goglio per un importo complessivo massimo pari a 40 milioni di euro, destinata a supportare il piano di investimenti previsto dal piano industriale. Il finanziamento è stato strutturato da un pool bancario composto da Banco BPM, BPER (Divisione BPER Corporate & Investment Banking), Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit,



L'operazione si articola in due linee di credito. La prima linea (TLA1), per un importo massimo di 30 milioni di euro, è finalizzata al finanziamento di costi e spese per investimenti (capex). La linea è assistita da ipoteche di grado successivo al primo sugli stabilimenti di Daverio, Cadorago, Crosio della Valle e Zeccone. La seconda linea (TLA2), per un importo massimo di 10 milioni di euro, è destinata al finanziamento di investimenti volti a sostenere la crescita internazionale del gruppo da realizzare nei 18 mesi successivi alla sottoscrizione, in coerenza con l'ultimo piano industriale del Gruppo. La linea è assistita da Garanzia SACE.



Banco BPM ha ricoperto il ruolo di Agent, SACE Agent e Global Coordinator dell'operazione, oltre a quello di MLA, Arranger e Sustainability Coordinator. BPER (Divisione BPER CIB), Intesa Sanpaolo e UniCredit, hanno agito in qualità di MLA, Arranger e Sustainability Coordinator.



"L'operazione conferma la fiducia delle aziende di credito nel nostro modello di business e nella nostra strategia di crescita sostenibile – dichiara Marco Vanoni, Cfo del Gruppo Goglio –. Con questo finanziamento il Gruppo Goglio, che ha festeggiato i 175 anni di attività nel 2025, mira a consolidare il proprio posizionamento nel settore del Packaging Flessibile ed a cogliere le opportunità di sviluppo in un contesto di mercato in continua evoluzione in coerenza con il Piano Industriale Aziendale".



"Questa operazione – dichiara Gianluca Colombo, Responsabile Mercato Corporate Nord-Ovest di Banco BPM – conferma il nostro impegno nel sostenere i piani di crescita e innovazione delle imprese italiane, accompagnandole in percorsi di sviluppo coerenti con criteri ESG. Il supporto a investimenti industriali strategici rappresenta per noi una leva fondamentale per rafforzare la competitività del sistema produttivo e favorire una crescita sostenibile nel lungo periodo".



"Questa operazione – dichiara Andrea Del Moretto, Head of Large Corporate Italy di BPER Corporate & Investment Banking – conferma il nostro approccio di vicinanza ed affiancamento alle migliori aziende familiari italiane come Goglio, sostenendo finanziariamente le loro progettualità ed i loro piani di investimento".



"La collaborazione con il Gruppo Goglio rappresenta un esempio concreto del nostro approccio di lungo periodo al fianco delle imprese italiane. Da diversi anni accompagniamo la società nel suo percorso di sviluppo e continuiamo a supportarne i progetti di investimento e innovazione, contribuendo a rafforzarne la competitività e a promuovere un modello di crescita sempre più sostenibile", dichiara Michele Sorrentino, Responsabile Italian Network della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.



"Siamo orgogliosi di sostenere il percorso di sviluppo del Gruppo Goglio – dichiara Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit –. Questa operazione rafforza una partnership di lungo periodo con uno dei player industriali di eccellenza del territorio e conferma l'impegno di un Gruppo paneuropeo come UniCredit nel mettere a disposizione delle imprese soluzioni finanziarie mirate, capaci di favorire investimenti, crescita internazionale e maggiore competitività".



"Siamo orgogliosi di essere al fianco di una realtà ad alta proiezione internazionale come Gruppo Goglio – dichiara Mario Melillo, Chief Network Officer di SACE –. Con la nostra garanzia sosteniamo gli investimenti necessari per rafforzare la competitività e continuare a crescere in Italia e nel mondo: un impegno che conferma il nostro ruolo al fianco delle imprese italiane con l'obiettivo di rafforzare la presenza del Made in Italy nelle filiere globali".



Chiomenti ha assistito il pool di banche, mentre il Gruppo Goglio è stato assistito da PedersoliGattai.





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