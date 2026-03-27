ICE (NYSE) completa nuovo investimento da 600 milioni di dollari in Polymarket

(Teleborsa) - Intercontinental Exchange , multinazionale finanziaria americana e società madre del New York Stock Exchange, ha annunciato oggi il completamento di un nuovo investimento diretto in contanti di 600 milioni di dollari in Polymarket, il più grande prediction market decentralizzato al mondo basato su blockchain. L'operazione rientra nel quadro di una raccolta di capitale azionario da parte di Polymarket.



ICE prevede inoltre di acquistare titoli Polymarket da alcuni detentori esistenti per un valore massimo di 40 milioni di dollari. Questa mossa segue un primo investimento diretto di 1 miliardo di dollari effettuato nell'ottobre 2025. Con l'operazione odierna, ICE completa gli obblighi previsti dall'accordo di investimento con la società.



Secondo quanto comunicato, gli investimenti in Polymarket non dovrebbero avere un impatto materiale sui risultati finanziari di ICE o sui piani di ritorno del capitale previsti. Alcuni termini dell'operazione, inclusa la valutazione dell'investimento odierno, saranno resi noti al termine della raccolta fondi di Polymarket.

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