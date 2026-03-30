Madrid: performance negativa per IAG

(Teleborsa) - Composto ribasso per International Airlines Group , in flessione del 2,09% sui valori precedenti.



Il movimento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico della multinazionale del settore aereo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,996 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,071. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,966.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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