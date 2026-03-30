Madrid: performance negativa per IAG
(Teleborsa) - Composto ribasso per International Airlines Group, in flessione del 2,09% sui valori precedenti.
Il movimento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico della multinazionale del settore aereo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,996 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,071. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,966.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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