ITA Airways, primo utile netto della storia: 209 milioni nel 2025

(Teleborsa) - ITA Airways ha approvato il progetto di bilancio consolidato 2025 registrando per la prima volta nella sua breve storia un risultato netto positivo, pari a 209 milioni di euro, un miglioramento di 436 milioni rispetto al 2024. È il secondo anno consecutivo di EBIT positivo, salito a 25 milioni (+22 milioni sul 2024).



I ricavi totali si attestano a 3,2 miliardi, in linea con l'anno precedente, di cui 2,8 miliardi dal traffico passeggeri (+2,7%). L'EBITDA migliora di 67 milioni a 404 milioni. Il flusso di cassa raggiunge 639 milioni (+163 milioni rispetto a fine 2023). Il risultato netto beneficia anche degli effetti contabili positivi della rivalutazione a cambi di fine anno di debiti e crediti in valuta estera — elemento assente nel 2024.



La compagnia ha operato oltre 123.000 voli schedulati (-11% sul 2024) trasportando 16,2 milioni di passeggeri (-8%), con un load factor dell'83,4% (+2,1 punti percentuali). Il calo dei voli e dei passeggeri è stato determinato principalmente dalla progressiva messa a terra di aeromobili a corto e medio raggio per i lavori di manutenzione sui motori Pratt & Whitney. A fine 2025 la flotta conta 106 aeromobili (24 wide-body e 82 narrow-body) con un'età media di 6,5 anni e il 70% di nuova generazione.



Joerg Eberhart, CEO e Direttore Generale, ha dichiarato: "Il 2025 ha segnato una svolta per ITA Airways: abbiamo registrato un utile per la prima volta, confermando che siamo sulla strada giusta. Questo è il risultato dell'impegno dell'intera azienda e dei primi effetti tangibili della nostra partnership industriale con il Gruppo Lufthansa. Sappiamo tuttavia che per raggiungere una redditività pienamente sostenibile dobbiamo ridurre il peso dei costi di leasing della flotta; stiamo già lavorando con determinazione su questo fronte."

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