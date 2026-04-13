Madrid: andamento negativo per IAG

(Teleborsa) - Si muove verso il basso International Airlines Group , con una flessione del 2,83%.



Il trend della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo della multinazionale del settore aereo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,358 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,315. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,401.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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