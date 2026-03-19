Milano 11:29
43.791 -2,12%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:29
10.112 -1,88%
Francoforte 11:29
22.968 -2,27%

Madrid: movimento negativo per IAG

Migliori e peggiori, Trasporti
Madrid: movimento negativo per IAG
(Teleborsa) - Si muove verso il basso International Airlines Group, con una flessione del 3,52%.

L'andamento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,977 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,035. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 4,093.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```