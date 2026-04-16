Londra: andamento rialzista per Tesco

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,14%.



Il movimento di Tesco , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario tecnico di Tesco mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,789 sterline con area di resistenza individuata a quota 4,915. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,711.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```