Milano 2-apr
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Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Londra: andamento rialzista per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per BP
Seduta positiva per il gruppo petrolifero inglese, che avanza bene del 3,09%.
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