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Londra: movimento negativo per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Airtel Africa
Composto ribasso per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
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