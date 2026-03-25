Londra: brillante l'andamento di JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Bene il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , con un rialzo del 3,06%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di JD Sports Fashion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JD Sports Fashion rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di JD Sports Fashion si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,6815 sterline. Prima resistenza a 0,7016. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,6693.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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