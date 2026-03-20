Londra: nuovo spunto rialzista per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che lievita del 2,41%.



L'andamento di JD Sports Fashion nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di JD Sports Fashion suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,6856 sterline con tetto rappresentato dall'area 0,7006. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,6756.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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