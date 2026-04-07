Londra: andamento rialzista per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Balza in avanti il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,21%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di JD Sports Fashion rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,7061 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,7311. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,7561.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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