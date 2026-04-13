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MPS, UBS ha una partecipazione potenziale del 5,2%

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
MPS, UBS ha una partecipazione potenziale del 5,2%
(Teleborsa) - UBS Group ha una partecipazione potenziale pari al 5,206% in Banca Monte dei Paschi di Siena. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 7 aprile.

La partecipazione è detenuta tramite 10 società controllate. In particolare, il 2,063% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,461% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, il 2,613% sono Call option con date di scadenza comprese tra il 09/06/2026 e il 23/02/2029; put option con date di scadenza comprese tra il 14/05/2026 e il 14/12/2028, lo 0,069% sono Equity swaps con date di scadenza comprese tra il 10/08/2027 e il 31/05/2028; Swaps con date di scadenza comprese tra il 29/07/2026 e il 30/09/2030; Call option con scadenza il 15/12/2028.
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