MPS, assemblea al via con il 64,11% del capitale. Presente Lovaglio
(Teleborsa) - L'assembla degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena, che tra le altre cose rinnoverà il consiglio di amministrazione con la prima grande applicazione della Legge Capitali, prende il via con la presenza del 64,11% del capitale sociale, inferiore alle attese della vigilia.
Sono presenti presso il centro direzionale della banca a Siena 131 azionisti in proprio e 2.085 azionisti per delega, per un totale di circa 1,947 miliardi di azioni.
I maggiori azionisti sono Delfin (holding della famiglia Del Vecchio) con il 17,533% del capitale, Gruppo Caltagirone il 10,26%, BlackRock con il 4,98% (tramite 15 società), MEF con il 4,82%, Banco BPM con il 3,74%
Tra i consiglieri di amministrazione presenti in assemblea c'è l'ex AD Luigi Lovaglio, oltre al vicepresidente Gianluca Brancadoro e al presidente Nicola Maione che presiede i lavori.
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