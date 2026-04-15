MPS, assemblea al via con il 64,11% del capitale. Presente Lovaglio

(Teleborsa) - L'assembla degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena , che tra le altre cose rinnoverà il consiglio di amministrazione con la prima grande applicazione della Legge Capitali, prende il via con la presenza del 64,11% del capitale sociale, inferiore alle attese della vigilia.



Sono presenti presso il centro direzionale della banca a Siena 131 azionisti in proprio e 2.085 azionisti per delega, per un totale di circa 1,947 miliardi di azioni.



I maggiori azionisti sono Delfin (holding della famiglia Del Vecchio) con il 17,533% del capitale, Gruppo Caltagirone il 10,26%, BlackRock con il 4,98% (tramite 15 società), MEF con il 4,82%, Banco BPM con il 3,74%



Tra i consiglieri di amministrazione presenti in assemblea c'è l'ex AD Luigi Lovaglio, oltre al vicepresidente Gianluca Brancadoro e al presidente Nicola Maione che presiede i lavori.





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