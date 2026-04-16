New York: calo per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che mostra un decremento dell'1,93%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Johnson & Johnson rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Johnson & Johnson mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 232,4 USD con area di resistenza individuata a quota 236,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 230,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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