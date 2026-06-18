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New York: si concentrano le vendite su Johnson & Johnson

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Johnson & Johnson
Retrocede la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, con un ribasso del 2,43%.
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