Milano 9-giu
50.263 +0,11%
Nasdaq 9-giu
29.085 -1,12%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 9-giu
10.227 -1,41%
Francoforte 9-giu
24.433 -0,74%

New York: brillante l'andamento di Johnson & Johnson

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Johnson & Johnson
Apprezzabile rialzo per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.
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