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New York: si concentrano le vendite su Johnson & Johnson

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Johnson & Johnson
Si muove verso il basso la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, con una flessione dell'1,88%.
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