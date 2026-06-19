Milano 16:18
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Dow Jones 18-giu
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New York: movimento negativo per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Johnson & Johnson
Pressione sulla multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che tratta con una perdita del 2,48%.
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