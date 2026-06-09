New York: scambi in positivo per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Johnson & Johnson evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Johnson & Johnson rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Johnson & Johnson mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 239,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 232,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 246,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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