New York: Carnival scende verso 26,97 USD

(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo , che passa di mano in perdita del 4,23%.



L'andamento di Carnival nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'esame di breve periodo di Carnival classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,68 Dollari USA e primo supporto individuato a 26,97. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 30,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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