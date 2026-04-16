New York: movimento negativo per Insmed

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che passa di mano con un calo del 2,13%.



La tendenza ad una settimana di Insmed è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Insmed segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 141,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 145,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 139,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```