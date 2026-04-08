New York: calo per Insmed
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, con una flessione del 2,90%.
La tendenza ad una settimana di Insmed è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Insmed, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 162,6 USD. Primo supporto visto a 154,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 150,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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