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New York: in calo Insmed

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Insmed
Si muove verso il basso l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, con una flessione del 2,90%.
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