New York: Insmed in forte discesa

(Teleborsa) - A picco l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che presenta un pessimo -5,25%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Insmed rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Insmed , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 91,89 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 97,52 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 89,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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