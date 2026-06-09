New York: nuovo spunto rialzista per Insmed
(Teleborsa) - Bene l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, con un rialzo del 3,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Insmed, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Insmed suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 95,29 USD con tetto rappresentato dall'area 99,41. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 93,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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