New York: nuovo spunto rialzista per Insmed

(Teleborsa) - Bene l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , con un rialzo del 3,30%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Insmed , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Insmed suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 95,29 USD con tetto rappresentato dall'area 99,41. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 93,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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