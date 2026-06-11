Insmed, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che mostra una salita bruciante del 5,45% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Insmed rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Insmed , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 93,09 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 98,97 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 89,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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