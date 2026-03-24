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Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering
Seduta vivace oggi per la multinazionale del lusso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.
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