Perde Aixtron sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Si muove in perdita Aixtron , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,02% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Aixtron mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,74%, rispetto a +2,34% del MDAX ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Aixtron rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,63 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 38,98. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 42,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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