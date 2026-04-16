Perde Aixtron sul mercato di Francoforte
(Teleborsa) - Si muove in perdita Aixtron, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,02% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Aixtron mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,74%, rispetto a +2,34% del MDAX).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Aixtron rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,63 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 38,98. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 42,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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