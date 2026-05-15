Piazza Affari: calo per MFE B

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società media e di comunicazione italiana , che presenta una flessione del 2,32% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di MediaForEurope rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di breve periodo di MFE B sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,691 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,585. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,797.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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