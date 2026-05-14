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Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società media e di comunicazione italiana, con una variazione percentuale del 2,32%.

La tendenza ad una settimana di MediaForEurope è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di MFE B si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,578 Euro. Prima resistenza a 3,81. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,454.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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