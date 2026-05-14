Piazza Affari: andamento rialzista per MFE B

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società media e di comunicazione italiana , con una variazione percentuale del 2,32%.



La tendenza ad una settimana di MediaForEurope è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di MFE B si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,578 Euro. Prima resistenza a 3,81. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,454.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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