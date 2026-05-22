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Piazza Affari: preme sull'acceleratore l'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: preme sull'acceleratore l'indice dei titoli bancari in Italia
In forte aumento il comparto bancario a Piazza Affari, che con il suo +1,53% avanza a quota 34.098,38 punti.
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