Piazza Affari: risultato positivo per Fiera Milano

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,50%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Fiera Milano mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,86%, rispetto a +1,97% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di Fiera Milano è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,243 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,113. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,373.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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