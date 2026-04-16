Piazza Affari: risultato positivo per Fiera Milano
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,50%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Fiera Milano mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,86%, rispetto a +1,97% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status tecnico di Fiera Milano è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,243 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,113. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,373.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```