Piazza Affari: risultato positivo per Fiera Milano
(Teleborsa) - Avanza illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Fiera Milano mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,29%, rispetto a +5,1% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fiera Milano. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fiera Milano evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,993 Euro. Primo supporto a 7,833. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,727.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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