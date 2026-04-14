Piazza Affari: risultato positivo per Fiera Milano

(Teleborsa) - Avanza illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Fiera Milano mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,29%, rispetto a +5,1% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fiera Milano . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fiera Milano evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,993 Euro. Primo supporto a 7,833. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,727.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```