Piazza Affari: scambi in positivo per BFF Bank

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,07%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BFF Bank rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di BFF Bank si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,973 Euro. Supporto stimato a 1,906. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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